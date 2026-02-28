İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli NBC News kanalına verdiği röportajda, "Bildiğim kadarıyla İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hala hayatta. Bazı komutanlarımız ölmüş olabilir ancak bütün üst düzey yetkililer hala hayatta. Her şey kontrol altında" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NBC News'a verdiği röportajda, ülkesindeki üst düzey yetkililerin sağ olduğunu ve her şeyin kontrol altında olduğunu belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı