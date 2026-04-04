Arakçi'den santral saldırısına tepki: "Radyoaktif sızıntı yalnızca Tahran'ı değil, Körfez ülkelerindeki yaşamı da sona erdirir"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alındığı saldırıya tepki göstererek, "Radyoaktif sızıntı yalnızca Tahran'ı değil, Körfez İş birliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı da sona erdirir" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Buşehr Nükleer Enerji Santrali'nin hedef alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arakçi, paylaşımında Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde yaşanan çatışmalara yönelik Batı'nın gösterdiği tepkiyi hatırlatarak Buşehr'e yönelik saldırılar karşısında sessiz kalınmasını eleştirdi. Arakçi, "İsrail ve ABD şimdiye kadar Buşehr'deki tesisimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif sızıntı sadece Tahran'ı değil, Körfez İş birliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı da sona erdirir. Petrokimya tesislerimize yönelik saldırılar da gerçek hedeflerin ne olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce üç kez hedef alınmıştı

Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahası, 28 Şubat'ta başlayan saldırıların ardından 17, 24 ve 27 Mart'ta da ABD ve İsrail'in füze saldırılarının hedefi olmuştu. Söz konusu saldırılarda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar oluşmadığı ve santralin hiçbir bölümünde zarar meydana gelmediği bildirilmişti. - BUŞEHR

