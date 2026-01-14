İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "İsrail, her zaman ABD'yi kendi adına savaşa sürüklemeye çalışmıştır"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, " İsrail, her zaman ABD'yi kendi adına savaşa sürüklemeye çalışmıştır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail merkezli Kanal 14 televizyonunun diplomasi muhabiri Tamir Morag'ın, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımını alıntılayarak yaptığı açıklamada, "İsrail, her zaman ABD'yi kendi adına savaşa sürüklemeye çalışmıştır. Ancak bu sefer, şaşırtıcı bir şekilde, bunu yüksek sesle dile getiriyor. Sokaklarımız kan gölüne döndüğü için İsrail, 'protestocuları silahlarla donattığını' ve 'yüzlerce kişinin ölümünün sebebinin bu olduğunu' açıkça ve gururla söylüyor. Başkan Trump artık kan dökülmesini durdurmak için kime başvuracağını bilmeli" dedi.

İsrailli muhabir Morag, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran'da yabancı aktörler protestoculara ateşli silahlar sağlıyor ve bu da rejim unsurları arasında yüzlerce ölümün nedeni. Kimin kastedildiğini herkes tahmin edebilir" demişti.

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık'ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen kitlesel gösterilerde, 2 bin 571 kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilirken, en az 18 bin 434 kişinin tutuklandığı düşünülüyor. - TAHRAN