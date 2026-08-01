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İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "İran, ABD saldırganlığına kararlı bir cevap vermeye hazır"

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İran basınında yer alan haberlere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile gerçekleştirdiği ayrı telefon görüşmelerinde İran’ın muhtemel bir ABD saldırganlığına kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.

İran basınında yer alan haberlere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile gerçekleştirdiği ayrı telefon görüşmelerinde İran'ın muhtemel bir ABD saldırganlığına kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden yükselirken ve ABD ordusunun İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi beklenirken, İran'dan, Washington'ın muhtemel adımlarına karşı hazırlıklı oldukları mesajı geldi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Haberlere göre Arakçi, ABD ordusunun bölgedeki "maceraperest" politikalarına karşı uyarıda bulunarak, muhtemel bir ABD saldırganlığına kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını ifade etti. Arakçi ayrıca, İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tamamen hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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