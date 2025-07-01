İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Diplomasi Kapısı Kapanmayacak

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, CBS News'e verdiği röportajda, ABD ile müzakerelerin yeniden başlaması için önce güvence istediklerini dile getirdi. Arakçi, nükleer programlarının ulusal gurur kaynağı olduğunu ve ülke savunmasında kararlı olduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, CBS News'e verdiği röportajda, "Yeniden müzakere kararı almamız için önce ABD'nin görüşmeler sırasında bize saldırı düzenlemeyeceğinden emin olmalıyız. Hala zamana ihtiyacımız var ancak diplomasi kapısı asla kapanmayacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli CBS News'e verdiği röportajda, dolaylı müzakereler ve uranyum zenginleştirme programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın " İran'la görüşmeler bu hafta yeniden başlayabilir" açıklamasına tepki göstererek, "Müzakerelerin bu kadar hızlı bir şekilde yeniden başlayacağını sanmıyorum. Yeniden müzakere kararı almamız için önce ABD'nin görüşmeler sırasında bize saldırı düzenlemeyeceğinden emin olmalıyız. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, hala zamana ihtiyacımız var ancak diplomasi kapısı asla kapanmayacaktır" dedi.

"Teknolojiyi bombayla yok edemezsiniz"

Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini yok ettikleri ifadelerine değinen Arakçi, "Hiç kimse zenginleştirme teknolojisini ve bilgisini bombalayarak ortadan kaldıramaz. Eğer bu konuda irade gösterir ve sanayinin yeniden gelişmesi için kararlı olursak, zararları hızla telafi edebilir, kaybedilen zamanı da geri kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Nükleer program, ulusal gurur kaynağı"

Arakçi, İran'ın nükleer programının ulusal gurur ve onur kaynağı haline geldiğini belirterek, "Bize dayatılan 12 günlük savaşı geride bıraktık. Bu yüzden halkımız uranyum zenginleştirme faaliyetlerinden kolayca vazgeçmeyecektir" dedi.

"Tekrar saldırıya uğrarsak, savunmamızı sürdüreceğiz"

İran'a yönelik muhtemel bir saldırıda ülkeyi savunmaya kararlı olduklarını vurgulayan Arakçi, "Savaş sırasında savunma gücümüzü gösterdik ve kanıtladık. Eğer tekrar bir saldırıya uğrarsak, savunmamızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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