İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Netanyahu'ya Sert Mesaj

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, "Netanyahu gibi birini susturmak için Washington'dan gelecek bir telefon yeterli olacaktır. Bu diplomasiye dönüşün önünü açabilir" ifadelerini kullandı.

İran ve İsrail arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Binyamin Netanyahu'yu ve İsrail'in İran'a saldırılarını sert bir dille eleştirerek, İran'ın saldırılara karşılık vermeyi bırakmayacağını belirtti. Arakçi, "Netanyahu aranan bir savaş suçlusu. Aynı zamanda kendi savaşlarını 30 yıldır art arda gelen ABD başkanlarına savaştıran bir dolandırıcı" ifadelerini kullandı.

"Netanyahu'nun amacı İran ile ABD arasındaki anlaşmayı bozmak"

İsrail saldırılarının amacına değinen Arakçi, "Tüm belirtiler Netanyahu'nun İran'a karşı kadınlar ve çocuklar dahil yüzlerce sivili öldürdüğü saldırılarında amacının, İran ile ABD arasındaki neredeyse varmak üzere olduğumuz anlaşmayı bozmak olduğunu gösteriyor. Şu an başka bir ABD Başkanını elinde oynatıyor ve ABD vatandaşlarını aptal yerine koyuyor" dedi.

"Ateş açmadıklarından emin olana kadar hırpalamaya devam edeceğiz"

Arakçi, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz, Tel Aviv'deki sığınaklarda saklanan savaş suçlularının işledikleri suçların cezasız kalmayacağını tüm dünyaya açıkça ilan etmektedir. Halkımıza artık ateş açmadıklarından emin olana kadar korkakları hırpalamaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Netanyahu gibi birini susturmak bir telefon yeterli olacaktır"

İranlı Bakan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Eğer Başkan Trump diplomasi konusunda samimiyse ve bu savaşı durdurmakla ilgileniyorsa, bundan sonra atılacak adımlar çok önemlidir. İsrail saldırganlığını durdurmalıdır. Bize yönelik askeri saldırganlığın tamamen durdurulmaması halinde bizim yanıtlarımız da devam edecektir. Netanyahu gibi birini susturmak için Washington'dan gelecek bir telefon yeterli olacaktır. Bu diplomasiye dönüşün önünü açabilir."

"ABD'yi bulaştırmak bir çözüm olasılığını yok edecektir"

İran-İsrail çatışmalarına ABD'nin dahil olmasının kötü sonuçları olacağı konusunda uyaran Arakçi, "Tersine, ABD'yi ebedi savaşların en büyüğüne bulaştırmak, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için tehlikeli, öngörülemez ve muhtemelen akılalmaz sonuçlarla müzakere edilebilecek bir çözüm olasılığını yok edecektir" ifadelerini kullandı.

"Kanımızın son damlasına kadar gururla savaşacağız"

Arakçi, "Unutmayalım: İran bu savaşı başlatmadı ve kan dökülmesini sürdürmek gibi bir niyeti de yok. Ancak topraklarımızı, halkımızı, onurumuzu ve kazanımlarımızı korumak için kanımızın son damlasına kadar gururla savaşacağız" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika