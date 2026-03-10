Haberler

İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin

İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin HIMARS sistemlerini İran'a karşı konuşlandırmasının ardından adeta meydan okudu. CENTCOM'un paylaşımını alıntılayan Arakçi, "Güçlü füzelerimiz misilleme kapsamında bu sistemleri nerede olursa olsun yok ederse kimse şikayet etmemeli" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın HIMARS sistemlerini İran'a karşı kullanmak üzere konuşlandırdığı yönündeki paylaşımını alıntılayarak, "Güçlü füzelerimiz misilleme kapsamında bu sistemleri nerede olursa olsun yok ederse kimse şikayet etmemeli" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) İran'a karşı saldırı kabiliyeti sağladığı yönündeki sosyal medya paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu.

"BU SİSTEMLERİ YOK EDERSE ŞİKAYET ETMEYİN"

Arakçi, "Halkımıza karşı HIMARS sistemlerini konuşlandırmak için komşularımızın topraklarını kullandığınızı ve anlaşılan bir tuzdan arındırma tesisinin bulunduğu alanı da buna dahil ettiğinizi kabul ettiğiniz için teşekkürler CENTCOM" ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca, "Güçlü füzelerimiz misilleme kapsamında bu sistemleri nerede olursa olsun yok ederse kimse şikayet etmemeli" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Ordusuna ait Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS), İran rejimine karşı muharebede benzersiz derin saldırı kabiliyeti sağlıyor" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruluyor

İran'a şimdiye kadar ki en büyük saldırı! Şehirler aynı anda vuruluyor
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

Trump'tan İran savaşıyla ilgili ezber bozan açıklama
Trump 'Savaş bitiyor' dedi, piyasalar coştu

Trump'ın son açıklamasıyla piyasalar bir anda coştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali

Oğul Hamaney'le ilgili niyetini açıkladı
Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu

Aşk üçgeninde kan aktı! Eski karısına dehşeti yaşatırken vuruldu
8 Mart yürüyüşünde olay çıkaran Ufuk Bayraktar'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İşte ünlü oyuncunun 8 Mart'tan yeni görüntüleri
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

İmamoğlu çıkarken tehdit etti, savcıdan "Yerini bil" yanıtı geldi
ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali

Oğul Hamaney'le ilgili niyetini açıkladı
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı