İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Filistin Vurgusu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cidde'de Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile gerçekleştirdiği görüşmede, İslam dünyasının ortak tehdit ve meydan okumalar karşısında özellikle işgal altındaki Filistin konusunda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, beraberindeki diplomatik heyetle birlikte resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Arakçi ziyareti çerçevesinde, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile görüşme gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede İran-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin ele alındığı ve iki ülke liderlerinin ortak hedefi doğrultusunda tüm alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik kararlılığın vurgulandığı bildirildi.

"İslam dünyası, ortak tehditler karşısında birlik olmalı"

Açıklamada, Arakçi'nin, İslam dünyasının ortak tehdit ve meydan okumalar karşısında özellikle işgal altındaki Filistin konusunda birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade ettiği, Filistin'e yönelik soykırımın durdurulması ve sömürgeci planlara karşı çıkılması gerektiğine dikkat çektiği aktarıldı. Öte yandan Arakçi'nin, Suudi mevkidaşına İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerdeki son gelişmeler hakkında da bilgi verdiği belirtildi. - TAHRAN