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İran Dışişleri Bakanı, Almanya, İngiltere ve Avustralya Dışişleri Bakanları ile Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile yaşanan gerginliklerin gölgesinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüştü.

İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği saldırının ardından gözler beklenen misilleme saldırıya kilitlendi. İran tarafından İsrail'e düzenlenecek herhangi bir saldırının önlenmesi için ise dünya liderleri diplomasi trafiğine devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail ile yaşanan gerginliklerin gölgesinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile görüştü. Abdullahiyan, görüşmelerde İsrail'in "uluslararası hukuku ve Viyana Sözleşmelerini" çiğnediğini ve misilleme yanıtının "meşru" olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail saldırısını kınamaması halinde "saldırganın cezalandırılması amacıyla meşru müdafaanın bir gereklilik olduğunu" vurgulayan Abdullahiyan, "İran'ın savaşın kapsamını genişletmek istemediğini, ancak istikrarsız bölgede güvenliğin geri gelmesini istediğini belirttim" dedi.

"İran'ı bu saldırıyı gerilimi tırmandırmak için bahane olarak kullanmaması konusunda uyardık"

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında, "İran'a Şam'da meydana gelen saldırıya ABD'nin hiçbir şekilde dahil olmadığını ilettik. Ayrıca İran'ı bu saldırıyı bölgede gerilimi tırmandırmak ya da ABD tesislerine veya personeline saldırmak için bir bahane olarak kullanmaması konusunda uyardık" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

David Cameron Hüseyin Emir Avustralya Almanya İsrail İran Politika Güncel Haberler

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