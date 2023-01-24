İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Avrupa'ya duygusal eylemlerinin sonuçları pahalıya mal olacak'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü listesine almayı öngören tasarıyı onaylamasına tepki göstererek, "Şüphesiz Avrupa'ya benzer duygusal eylemlerinin sonuçları pahalıya mal olacak" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 26. Toplantısında konuştu. Avrupa Parlamentosu'nun İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör" listesine almayı öngören tasarıyı onaylamasına "sonuçları pahalıya mal olur" şeklinde tepki gösteren Abdullahiyan, " Şüphesiz Avrupa'ya benzer duygusal eylemlerinin sonuçları pahalıya mal olacak. Bu nedenle en doğru yol diplomasi, yapıcı olmak ve akılcılığa odaklanmaktır" ifadelerini kullandı.

Afganistan konusuna değinen Abdullahiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi olan Afganistan'da "kapsayıcı hükümet" kurulmasına vurgu yaparak, EİT üyesi ülkelerin Afganistan'a yönelik yardım politikalarını devam ettireceğini söyledi. Abdullahiyan, "Afganistan önemli bir EİT üyesi ülke. Bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması ülkedeki terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve mülteci gibi bir çok temel sorunun çözümünde kolaylık sağlar. Aynı zamanda bu ülkeye yapılan insani yardımların etkili olması ve Afganistan'ın yeniden inşası için de yardımcı olacaktır" dedi. Taliban yönetimi tarafından kız çocuklarına getirilen eğitim yasağını eleştiren Abdullahiyan, kararın İslami öğretiler ile çeliştiğini ve Afganistan için duyulan endişeleri artırdığını söyledi.

İsveç'te Kuranı Kerim'in yakılmasına da değinen Abdullahiyan, İslami değerlere yönelik hakaret ve saldırılara Batılı ülkelerin destek verdiğini ve söz konusu eylemi kınadığını belirterek, "Batılı ülkeler ifade özgürlüğü adı altında İslami değerlere yönelik hakaret ve saldırılara izin veremez. Bunlar özgürlük değildir" dedi.

EİT bölge ülkeler arası ticaret ve işbirliğine öncülük etmeli

Bölgede yaşanan son gelişmelerin bölgesel işbirliklerine olan zorunluluğu daha da artırdığını kaydeden Abdullahiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın bölge ülkeleri arasındaki ticarete öncülük etmesi gerektiğini belirterek, EİT üyesi ülkelerin enerjiden turizme ve kültürden teknolojiye kadar bir çok sektörde önemli potansiyellere sahip olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, "Dünyada yaşanan enerji ve gıda krizi ve hem küresel hem de bölgesel gelişmeler Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın önemini ve bu teşkilat içerisindeki üyelerin kendi aralarındaki işbirliğini önemli kılmıştır. EİT üyesi ülkeler arasında ticareti artırmalıyız. Üye ülkelerin ekonomik kalkınmalarında teşkilatın rolü artırılmalı. Sadece devlet kurumları nezdinde değil, özel sektör ve bölge halkları için de EİT'e aidiyet ve bağlılık güçlendirilmeli. Tüm bu yeni adımları atmak ve yeni projeler geliştirmek için üye ülkelerin tamamına ihtiyacımız var. Bu yılki toplantımızda İran'da "EİT Doğal Afet Risk Yönetim Bölgesel Merkezi" ve Azerbaycan'da "EİT Temiz Enerji Merkezi" gibi projeleri hayata geçirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen EİT Dışişleri Bakanları 26. Toplantısı'na Türkiye, İran, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan dışişleri bakanları katıldı. - TAHRAN