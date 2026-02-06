Haberler

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD'ye: 'Eşitlik ve karşılıklı saygı söylemden ibaret değildir, zorunluluktur'
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile nükleer müzakerelerde eşitlik ve karşılıklı saygının önemine vurgu yaptı. Müzakerelerin Maskat'ta yapılacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılacak nükleer müzakereler konusunda iyi niyetli olduklarını ancak hakları konusunda kararlı bir duruş sergilediklerini belirterek, "Eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar söylemden ibaret değildir. Bunlar bir zorunluluktur ve kalıcı bir anlaşmanın temel taşlarıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile bugün Umman'da yapılacak nükleer müzakereler öncesinde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İran'ın gözü açık bir şekilde ve geçtiğimiz yıl yaşananları unutmadan diplomasi masasına geldiğini vurgulayan Arakçi, "İyi niyetle hareket ediyoruz ve haklarımız konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı. İran'ın ABD ile yapılacak müzakerelerden beklentisinin eşitlik temelli olduğuna dikkat çeken Arakçi, "Taahhütler yerine getirilmelidir. Eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkarlar söylemden ibaret değildir. Bunlar bir zorunluluktur ve kalıcı bir anlaşmanın temel taşlarıdır" dedi.

Arakçi ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ilerleyen saatlerde Umman'ın başkenti Maskat'ta nükleer konuları görüşmek üzere bir araya gelecek. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
