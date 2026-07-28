İran Dışişleri Bakan Yardımcısı: "İran’ın ABD ile müzakere planı yok"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ve İran arasındaki mesaj alışverişine değinerek, "İran'ın ABD ile müzakere planı yok" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran basınına açıklamalarda bulundu. Garibabadi, "İran'ın ABD ile müzakere planı yok" ifadelerini kullanarak, "Amerika'nın istediği zaman savaşmaya, istediği zaman da müzakere masasına oturmaya alışmasına izin vermemeliyiz" dedi.

Garibabadi ayrıca, savaşın sona ermesi için kendilerine mesajlar gönderenin ABD olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı