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İran ve Umman'dan Hürmüz'de Geçici Transit Anlaşması

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İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'nda geçici bir transit güzergah oluşturulmasında anlaştı; ancak bu, stratejik su yolunun kalıcı açılışı anlamına gelmiyor. Askeri gemilere kapalı olacak güzergah, sadece ticari gemilere hizmet verecek. İran, ABD'nin mayın temizliği iddialarını reddederken, kalıcı çözüm için 30-60 gün içinde müzakereler yapılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'ndan geçici olarak bir transit güzergahı oluşturulması konusunda anlaştığını, ancak bu düzenlemenin stratejik su yolunun yeniden açılması anlamına gelmediğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, devlet televizyonuna konuştu. Garibabadi, İran'ın hala savaş halinde olduğunu, Hürmüz Boğazının İran'ın ulusal güvenliği meselesi haline geldiğini ve giriş-çıkış yollarında temel değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Garibabadi bu kapsamda İran'ın Umman ile Hürmüz Boğazı'nda geçici olarak bir transit güzergah oluşturulması konusunda anlaştığını ifade ederken, bunun stratejik su yolunun yeniden açılması anlamına gelmediğini ifade etti.

"Kalıcı yeni bir güzergah konusunda 30 ila 60 gün içinde müzakere yürütmemiz gerekiyor"

Garibabadi Umman ile varılan anlaşma kapsamında Basra Körfezi'ne giriş yolunun İran sularından, çıkış yolunun ise Umman karasularından geçeceğini, her iki yönde de gemilerin İran sularından geçeceğini ifade etti. Garibabadi, "Toplamda yaklaşık 7 mil genişliğinde çift yönlü bir otoyol gibi işlev görecek" dedi. Söz konusu güzergahın geçici olduğunu vurgulayan Garibabadi, İran ile Umman'ın önceki deniz trafiği planının yerini alacak kalıcı yeni bir güzergah konusunda 30 ila 60 gün içinde müzakere etmeleri gerektiğini söyledi.

Garibabadi, "Askeri açıdan bakıldığında Hürmüz Boğazı kapalıdır. Anlaşmaya göre hiçbir askeri geminin geçişine izin verilmeyecek ve sadece ticari gemilerin geçişine izin verilecek" dedi.

Trump'ın "Hürmüz mayınlardan temizlendi" iddiasını reddetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazınının mayınlardan temizlendiği yönündeki iddialarını da reddeden Garibabadi, su yolundaki mayınların yerini İran'dan başka kimsenin bilmediğini söyledi. Garibabadi, "Eğer bu iddia doğruysa neden boğazdan hiçbir gemi geçmiyor?" dedi.

ABD ile muhtemel görüşmeler hakkında konuşan Garibabadi, şartların değiştiğini ve gelecekteki müzakerelerin geçmiştekiler gibi olmayacağını söyledi. Ayrıca İran'ın ulusal güvenliğini savunmak için önleyici eylemlerde bulunabileceğini belirten Garibabadi, "Neden her zaman ABD'nin bize saldırmasını bekleyip kendimizi savunmalıyız? Şartları uygun görmüyorsak neden ABD çıkarlarına karşı harekete geçmeyelim? Bunlar artık İran'ın politika çerçevesinde yer alıyor" diye konuştu.

"ABD, Hürmüz Boğazının açılması için mutabakat zaptındaki şartları yerine getirmeli"

Bu hafta Tahran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile gerçekleştirilen görüşmelere değinen Garibabadi, "Ona ABD'ye güvenmediğimizi söyledik. İslamabad Mutabakat Zaptı'nı ihlal eden İran değildi. ABD görüşmelerde dürüst davranmadı ve taahhütlerine uymadığını kanıtladı. ABD'liler Hürmüz Boğazı'nda hiçbir şey olmasını istemiyorsa ve boğazın yeniden açılması yönünde adımlar atılmasını istiyorsa mutabakat zaptındaki şartları yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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