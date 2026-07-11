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İran dini lideri Mücteba Hamaney: "Ali Hamaney'in intikamını alacağımıza söz veriyoruz"

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İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD-İsrail saldırısında öldürülen babası ve eski dini lider Ali Hamaney'in intikamının alınacağının sözünü vererek, "İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, ABD- İsrail saldırısında öldürülen babası ve eski dini lider Ali Hamaney'in intikamının alınacağının sözünü vererek, "İntikam, milletimizin isteğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir" dedi.

İran dini lideri Mücteba Hameney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail saldırısında öldürülen babası ve önceki dini lider Ali Hamaney için İran ve Irak'ta düzenlenen cenaze törenleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Cenaze törenlerine katılan milyonlarca kişiye teşekkür eden Mücteba Hamaney, Ali Hamaney'in intikamının alınacağını belirtti. Mücteba Hamaney, "Senin ve bu iki savaşın tüm şehitlerinin kanının intikamını, suçlu katillerden alacağımıza söz veriyoruz. Bu intikam, milletimizin istediğidir ve mutlaka yerine getirilmelidir. İsimleri baştan sona listelenen bu suçlular, mezarlarına huzur içinde bir ölüm dileğiyle gidecekler. Bilmeliler ki bu mesele benim veya diğer yetkililerin varlığına bağlı değildir. Biz orada olsak da olmasak da bu, başarılacak ve yakında dünyadaki her özgür insan bu görevin bir parçasını yerine getirecektir" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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