İran Dini Lideri Hamaney: "Sağ kurtulmalarına izin vermeyeceğiz"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından yayınladığı mesajda, "Saldırıp işin bittiğini sanmasınlar.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından yayınladığı mesajda, "Saldırıp işin bittiğini sanmasınlar. Savaşı onlar başlattı ve bu büyük suçlarından sağ kurtulmalarına izin vermeyeceğiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, bu kötü düşmana ağır darbeler vuracaktır" dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının ardından halka hitaben mesaj yayınladı. Hamaney, "Aziz milletimize selamlarımı iletiyorum. Şehit olan kahraman komutanlar ve bilim insanlarının kaybı hepimiz için çok ağırdır. Bazı siviller de hayatını kaybetti. Tüm İran milletine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah, onların makamlarını yüceltsin ve ruhlarını özel rahmetine eriştirsin" dedi.

"Onların hayatı şüphesiz zindana dönecek"

Hamaney, "Milletimizle paylaşmak istediğim önemli bir konu var. Siyonist rejim büyük bir hata yaptı ve bunun sonuçları onları zor duruma düşürecek. İran milleti şehitlerinin kanını asla unutmayacak ve hava sahasına yapılan saldırıları kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Silahlı Kuvvetlerin hazır olduğunu ifade eden Hamaney, "Ülke yöneticileri ve halk tam destek vermektedir. Bugün tüm siyasi gruplar ve halktan farklı kesimler de benzer mesajlar yayımladı. Herkes kötü niyetli Siyonist rejime karşı güçlü durulması gerektiğini düşünüyor. Kesinlikle güçlü şekilde karşı koyacağız ve asla ödün vermeyeceğiz. Onların hayatı şüphesiz zindana dönecek" şeklinde konuştu.

"Bu büyük suçlarından sağ kurtulmalarına izin vermeyeceğiz"

Hamaney, "Saldırıp işin bittiğini sanmasınlar. Savaşı onlar başlattı ve bu büyük suçlarından sağ kurtulmalarına izin vermeyeceğiz. İran İslam Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetleri, bu kötü düşmana ağır darbeler vuracaktır. Milletimiz de bizlerin ve silahlı kuvvetlerin yanındadır. Allah'ın izniyle İran İslam Cumhuriyeti, Siyonist rejime karşı üstünlük sağlayacaktır. Sevgili milletimiz bunu bilsin, güvensin ve hiçbir ihmalkarlık yapılmayacağından emin olsun" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı: Hala bir şansları olabilir

Trump'tan İran'a mutabakat için açık kapı! Tehditlerini de sıraladı
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Gazze için yürüyenlere Mısır'da müdahale! HÜDA Par Milletvekili başından yaralandı

HÜDA Par Milletvekili Mısır'da başından yaralandı
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım

Transfer için mi geldi? Dünyaca ünlü golcüden Türkiye'de paylaşım
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.