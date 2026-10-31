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İran dini lideri Hamaney komutanlara tehditlere sınırsız karşılık talimatı verdi

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İran dini lideri Mücteba Hamaney, askeri komutanlara tehditlere anında, coğrafi sınırlama olmaksızın karşılık verilmesi talimatı verdi. Hamaney, düşmanların askeri veya terör saldırılarının ne zaman ve hangi şartlarda sona ereceğini İran Ordusu ve İran milletinin belirleyeceğini söyledi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, üst düzey askeri komutanlarla gerçekleştirdiği görüşmede, muhtemel tehditlere anında, etkili ve coğrafi sınırlama olmaksızın karşılık verilmesi talimatı verdi. Hamaney, "Düşmanlar yeniden askeri veya terör saldırıları başlatırsa bu saldırıların ne zaman ve hangi şartlarda sona ereceğini İran Ordusu ve İran milleti belirleyecektir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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