İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, "İsrail saldırıları devam ederse Müslümanları ve direniş güçlerini kimse durduramayacak" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede önemli başarılar elde eden bilim, kültür, sanat ve spor alanlarındaki isimlerle bir araya geldi. Hamaney yaptığı konuşmada, "Aydınlar ve bilim insanları zalimin oburluğuna, mazlumun açlığına katlanmamalı. Gazze konusunda herkesin üzerine düşen sorumlulukları var ve bu cinayetlere tepki gösterilmesi hepimizin sorumluluğudur" dedi.

"Gaspçı Siyonist rejim yargılanmalı"

İsrail rejiminin yargılanması gerektiğini vurgulayan Hamaney, "Filistin olayında Siyonist rejimin yaptığı soykırım tüm dünyanın gözü önünde ve bütün dünya bu yapılanları görüyor. Sadece birkaç gün içerisinde binlerce Filistinli öldürüldü. Bu, tüm dünya halklarının gözü önünde gerçekleşen bir suçtur. Gaspçı Siyonist rejim yargılanmalı" dedi.

"İsrail saldırıları devam ederse Müslümanları ve direniş güçlerini kimse durduramayacak"

Hamaney, "İsrail saldırıları devam ederse Müslümanları direniş güçlerini kimse durduramayacak. Gazze'ye yönelik bombalamalar acilen durdurulmalı. Çünkü Müslümanlar gerçek anlamda bu saldırlar karşısında öfkeli. Bu öfkenin son örneğini sadece İslam ülkelerinde değil, bazı Avrupa ve Batılı ülkelerde de gördük. Artık Siyonist rejim ne yaparsa yapsın aldığı yenilgiyi asla telafi edemez" şeklinde konuştu.

"Yerleşim yerlerinde bulunanlar sivil değil, hepsi silahlı"

İsrail rejimini savunmak için İranlı yetkililerle görüşen bazı ülke yetkililerinin, Filistinlilerin sivilleri öldürmesi hakkında tepkilerini dile getirdiklerini söyleyen Hamaney, "Öncelikle bu ifade kesinlikle doğru değil. Demek ki yerleşim yerlerinde bulunanlar sivil değil, hepsi silahlı. Varsayalım ki öldürülenler sivil, peki şu ana kadar kaç sivil öldürüldü? Bu gaspçı rejim, kadınların, çocukların, yaşlıların, gençlerin, sivillerin yüz katı kadarını öldürüyor. Gazze'de askerlerin yaşamadığı binalarda da durum aynı. Askerler kendi yerlerindeler ve bunu bilmelerine rağmen halkın olduğu kalabalık merkezleri seçip vuruyorlar" ifadelerini kullandı.

"Siyonist rejimin saldırıları ABD tarafından yönetiliyor"

Son saldırılardan ABD'nin sorumlu olduğunu söyleyen Hamaney, "Siyonist rejimin son birkaç gün ve haftadaki mevcut politikası ve saldırıları ABD tarafından yönetiliyor. Bombalamalar derhal durdurulmalı. Müslümanlar çok öfkeli" dedi. - TAHRAN