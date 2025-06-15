İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda Şok Kayıplar: 7 Komutan Öldürüldü

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İsrail'in düzenlediği saldırıda İran Devrim Muhafızları'nın Hava Kuvvetleri Komutanı da dahil olmak üzere 7 üst düzey komutan hayatını kaybetti. İran, bu kayıpların ardından yeni bir komutan atadı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail'in cuma sabahı düzenlediği saldırıda aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin de bulunduğu 7 üst düzey komutanın öldüğünü doğruladı.

İsrail, İran'a düzenlediği saldırılar ile çok sayıda komutanı öldürdü. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in cuma sabahı düzenlediği saldırıda aralarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin de bulunduğu 7 üst düzey komutanın öldüğü doğrulandı. Açıklamada, "Tuğgeneral Emir Ali Hacızade'nin de aralarında bulunduğu 7 komutanımızın ölümünün yasını tutuyoruz" denildi.

Seyyid Mecid Musavi Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri'nin yeni komutanı olarak atandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, DMO Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade'nin öldürüldüğü bildirilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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