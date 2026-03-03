Haberler

İran ordusu: "Irak Kürt Bölgesel Yönetimindeki hedefler 30 İHA ile imha edildi"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölge Yönetimi sınırlarında İran'a yönelik eylem planlayan gruplara karşı 30 insansız hava aracıyla operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Hedeflerin imha edildiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölge Yönetimi (IKBY) sınırları içinde İran'a yönelik eylem planladığı öne sürülen gruplara 30 insansız hava aracıyla (İHA) operasyon düzenlendiğini ve hedeflerin imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürdistan Bölge Yönetimi (IKBY) sınırları içerisinde İran'a sızma ve eylem planladığı belirlenen gruplara yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, "Yürütülen hedefli bir istihbarat operasyonu kapsamında 30 insansız hava aracının kullanılmasıyla hedefler imha edildi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Devrim Muhafızları Ordusunun güvenlik ve operasyonel birimlerine hangi coğrafi alanda olursa olsun saldırgan gruplara karşı hızlı ve kararlı şekilde müdahale edilmesi talimatı verilmiştir. İran'ın milli güvenliğine yönelik girişimlerde bulunanlara ve onlara ev sahipliği yapanlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun

Bölge felakete sürükleniyor! İki ülkeye benzeri görülmemiş tehdit
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Karadeniz açıklarında korkutan deprem

Karadeniz'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?