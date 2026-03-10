Haberler

İran Devrim Muhafızları'ndan ülkelere çağrı: ABD ve İsrail büyükelçilerini sınır dışı eden ülkelere Hürmüz'de tam serbestlik

İran Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden Arap ve Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı'ndan geçişte tam serbestlik tanıyacaklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, İsrail ve ABD'nin büyükelçilerini ülkelerinden sınır dışı eden Arap ve Avrupa ülkelerine Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda "tam serbestlik" tanınacağını açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı sürerken, İran'dan Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Herhangi bir Arap veya Avrupa ülkesi İsrail ve ABD büyükelçilerini topraklarından sınır dışı ederse, yarından itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş konusunda tam serbestliğe sahip olacaktır" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

