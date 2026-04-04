İran'dan ABD ve İsrail'e: "Cehennemin kapıları üzerinize açılacak"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD'nin İran'ın altyapılarını hedef almasına yönelik muhtemel bir saldırıya ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirerek, "Saldırgan ve savaş yanlısı ABD Başkanı, art arda yaşadığı başarısızlıkların ardından çaresizce, sinirli, dengesiz ve akıl dışı bir şekilde ülkemizin altyapısını ve milli varlıklarımızı tehdit etmiştir. Silahlı Kuvvetler olarak milletimizin haklarını savunmak ve milli varlıklarımızı korumak için bir an bile tereddüt etmeyecek, bize yönelik her saldırıya anında ve kararlılıkla karşılık vereceğiz" dedi.

"Cehennemin kapıları üzerinize açılacak"

ABD ve İsrail'e yönelik açık bir mesaj veren Abdullahi, "ABD ve Siyonist düşmanın İran'ın altyapılarına yönelik herhangi bir saldırısı halinde, ABD terör ordusunun kullandığı tüm altyapılar ile Siyonist rejimin altyapılarını hiçbir sınırlama olmaksızın yıkıcı ve sürekli saldırıların hedefi haline getireceğiz. Savaşın başından bu yana ne söylediysek yaptık. Bu mesajın en basit anlamı şudur: Cehennemin kapıları üzerinize açılacak" ifadelerini kullandı.

"Tüm bölge cehenneme dönüşür"

Hatemul Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari de yaptığı açıklamada, saldırıların genişlemesi halinde bölgedeki gerilimin daha da artacağı uyarısında bulunarak, "Unutmayın ki, saldırıların genişlemesi halinde tüm bölge sizin için cehenneme dönüşecek. İran'ı yeneceğiniz yönündeki hayal, içine batacağınız bir bataklığa dönüştü" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı