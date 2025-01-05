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İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani'den Bağdat'a 'gizli' ziyaret

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kaani'den Bağdat'a 'gizli' ziyaret
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ve silahlı grupların bazı liderleriyle bir araya geldiği öne sürüldü.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin İran'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'a gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği iddia edildi.

SİLAHLI GRUPLARIN LİDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Irak basınında yer alan haberlerde, Kaani'nin Irak'taki silahlı grupların bazı liderleriyle bir araya geldiği öne sürüldü. Haberlerde, görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve Irak-İran ilişkilerindeki hassas konuların yanı sıra, silahlı grupların faaliyetlerinin düzenlenmesi ve bazılarının resmi yapılarla ilişkisinin kesilmesinin görüşüldüğü iddia edildi.

GÜNDEMDE SURİYE'DEKİ GELİŞMELER VAR

Bazı silahlı grupların siyasi partilere veya cephelere dönüştürülmesi yöntemlerinin ele alındığı öne sürülen görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve bölgedeki güvenliğin sağlanması, özellikle terör örgütü DEAŞ'ın geri dönüşünü engellemeye yönelik iş birliği konularının ele alındığı iddia edildi.

BAŞBAKAN SUDANİ İRAN'I ZİYARET EDECEK

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin 10 Ocak'ta İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Bezeşkiyan'ın geçtiğimiz sene eylül ayında gerçekleştirdiği Bağdat ziyaretiyle başlayan iş birliğinin geliştirilmesi için önemli olduğu belirtildi.

ABD'DEN SİLAHLI GRUPLARA İLİŞKİN UYARI

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Irak hükümetinden devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve bu grupların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istediği belirtildi. Irak basınının adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı habere göre Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'tan özel bir mesaj aldı. Mesajın Trump'ın özel bir elçisi tarafından yapılan gizli bir ziyarette iletildiğini belirten kaynak, Trump'ın Irak'ta devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve bu grupların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını istediği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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