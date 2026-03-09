Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmata ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gaziantep'te tespit edilen İran'dan ateşlenen balistik füzenin NATO unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Olayda can kaybı yaşanmazken, güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İran'dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır." açıklamasında bulundu.

Duran, NSosyal hesabından Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmata ilişkin açıklama yaptı.

Duran, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin tam bir eş güdüm içerisinde hareket ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir. Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini, yalnızca resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz."

Kaynak: AA / Mümin Altaş
