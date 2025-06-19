İran'dan UAEA'ya Sert İhtar: Saldırılara Tepkisiz Kalmayın

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İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail'in Arak nükleer reaktörüne düzenlediği saldırının ardından UAEA Başkanı Rafael Grossi'ye mektup yazarak uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail'in Arak ağır su nükleer reaktörüne düzenlediği saldırının ardından UAEA Başkanı Rafael Grossi'ye gönderdiği mektupta, "Bu tepkisizliğe derhal son vererek, uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınamanız ve tüzükten kaynaklı yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İsrail'in sabah saatlerinde İran'daki Arak ağır su nükleer reaktörüne düzenlediği saldırının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'ye bir mektup gönderdi. İslami mektubunda, saldırının Cenevre Sözleşmeleri, Ajans'ın tüzüğü, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ve diğer uluslararası belgeleri ihlal ettiğini belirterek, Grossi'ye bu tür saldırılara karşı sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

"Yükümlülüklerinizi yerine getirin"

İslami, "Bu tepkisizliğe derhal son vererek, uluslararası düzenlemelere aykırı olan bu eylemleri kınamanız ve tüzükten kaynaklı yükümlülüklerinizi yerine getirmeniz gerekmektedir. İran, egemenlik haklarını savunmak için gerekli tüm önlemleri alacaktır ve özellikle sizin tarafınızdan sergilenen eylemsizlikle ilgili yasal süreçleri takip edecektir" ifadelerini kullandı.

İsrail, iki askeri hedefi daha vurdu

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hava Kuvvetleri'ne bağlı 40 savaş uçağının gece saatlerinde İran'a saldırı düzenlediğini ve onlarca askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu. Açıklamada, saldırıda Arak ağır su nükleer reaktörü ile Natanz'daki nükleer silah geliştirme amaçlı bir tesisin hedef alındığı bildirilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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