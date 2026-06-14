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İran'dan İsrail'e saldırı hazırlığı: "Fırlatma sistemleri hazır durumda"

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İran, İsrail'in Beyrut'a saldırısına karşılık vermeye hazırlanıyor. İranlı yetkililer, operasyon zamanının geldiğini ve fırlatma sistemlerinin hazır olduğunu duyurdu. ABD-İran arasındaki belirsizlik sürerken bölgede gerilim artıyor.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıya karşılık vermek amacıyla İran'ın "cevabının yolda olduğunu" belirtti. İran dini lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, "Operasyon zamanı geldi ve fırlatma sistemleri hazır durumda" dedi.

ABD-İran arasındaki müzakere ve taraflar arasında imzalanması beklenen mutabakat zaptına ilişkin belirsizlikler sürerken bölgede gerilim yeniden yükseliyor. İran, İsrail'in bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısına karşılık vermeye hazırlanıyor. İran devlet medyası, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in konuya ilişkin açıklamalarını paylaştı. Zülkadir, "Cevap yoldadır. Sahadaki birlik, bölgenin savunmasında bir güvenlik zinciri oluşturmuştur. Lübnan bizim canımızdır ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerinin ihlal edilmesine müsamaha gösterilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

"Fırlatma sistemleri hazır durumda"

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti ise yaptığı açıklamada, "Beyrut'taki bir yanlış hesaplama sabrı taşırdı ve emir verildi. Operasyon zamanı geldi ve fırlatma sistemleri hazır durumda. Eğer Lübnan'daki kötülük ateşi söndürülmezse, coğrafyanın iki güçlü kolu Hürmüz Boğazı ve Babülmendep Boğazı, ekonomik damarlarınızı stratejik bir boğulma noktasına kadar sıkacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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