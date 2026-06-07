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İran: "İsrail, Beyrut'a saldırarak bütün kırmızı çizgileri aştı"

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İran Devrim Muhafızları, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının kırmızı çizgileri aştığını belirterek, Tel Aviv yönetimine misilleme durumunda yıkıcı darbeler vuracağı uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenleyerek "bütün kırmızı çizgileri aştığı" belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiği vurgulandı.

İran'dan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının ardından İsrail'e düzenlenen balistik füze saldırısına ilişkin açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in İran'ın yaptığı hiçbir uyarıyı dikkate almadığı ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerine saldırı düzenleyerek "bütün kırmızı çizgileri aştığı" belirtildi. Açıklamada, "Daha önce de Beyrut'un banliyölerindeki suçun durmaması halinde işgal altındaki topraklarda bulunan hedeflere saldıracağımızı söylemiştik" denildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki ve Beyrut banliyölerindeki saldırılarını sonlandırması gerektiği vurgulanan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin saldırılarını yoğunlaştırması veya İran'ın faaliyetlerine karşılık vermesi durumunda "çok daha yıkıcı ve pişman edici" darbelerle karşı karşıya kalacağı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in İran saldırılarına misilleme gerçekleştirmesi durumunda "siyonist rejime ve destekçilerine karşı yıkıcı saldırıların başlayacağı" kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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