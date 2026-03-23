İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni açıklama: Şartlı geçiş mümkün

İran Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırılara katılmayan ülkelere ait gemilerin, güvenlik kurallarına uymaları ve Tahran ile koordinasyon sağlamaları halinde Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliği ve seyrüsefer emniyetine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İran'ın uluslararası hukukun temel ilkelerine bağlı bir devlet olarak her zaman denizlerde güvenlik ve emniyetin sağlanmasına ve serbest deniz ticaretinin korunmasına önem verdiği belirtildi. Bu kapsamda, özellikle Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgedeki deniz alanlarında bu ilkelerin uygulanmasına bağlı kalındığı ifade edildi.

"Saldırılar uluslararası hukuka aykırı"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana İran'a yönelik devam eden saldırılarına değinilen açıklamada, "Saldırılar Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık hükümlerine aykırıdır ve bölgeye ciddi ve tehlikeli bir güvenlik krizi dayatmıştır. Söz konusu gelişmeler Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığı güvenliğini doğrudan etkilemiştir" denildi.

"Boğaz kapatılmadı, trafik sürüyor"

Açıklamada, " İran, meşru müdafaa kapsamında gerekli önlemleri alırken, ABD'nin bölgedeki askeri imkanlarını kötüye kullanımını engellemek için tedbirler uygulamıştır. Bu çerçevede, daha önce de açıklandığı üzere Hürmüz Boğazı kapatılmamış olup, deniz trafiği uluslararası düzenlemelere ve mevcut savaş koşullarından kaynaklanan zorunlu tedbirlere uygun şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Geçişler için "koordinasyon" şartı

Açıklamada, "Ayrıca, bölgede bulunan her türlü deniz aracı ile özellikle ABD ve Siyonist rejime ait ya da onlarla iş birliği içinde olan unsurların, mevcut çatışma koşullarından doğabilecek hukuki sonuçlara ilişkin sorumlulukları İran'ın yetkili makamları tarafından değerlendirilecek ve gerekli işlemler yapılacaktır. İran'la herhangi bir düşmanlık içinde olmayan ülkelere ait ticari gemiler, İran'a yönelik saldırılara katılmamış veya iş birliği yapmamış olmaları ve ilan edilen güvenlik ve emniyet kurallarına uymaları şartıyla, İran'ın yetkili makamlarıyla koordinasyon halinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş yapabilir" denildi.

Uluslararası kuruluşlara çağrı

İran Dışişleri Bakanlığı, ilgili tüm uluslararası kuruluşlara çağrıda da bulunarak, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde deniz güvenliği ve emniyetine yönelik gelişmeleri yakından takip etmelerini, uluslararası hukuk ve İran'ın meşru haklarına saygı çerçevesinde hareket etmelerini istedi. Ayrıca, mevcut durumun sona erdirilmesi için saldırgan askeri eylemlerin durdurulması ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik düşmanca politikalarına son verilmesi gerektiği vurgulandı.

"Gemiler sigorta endişesi nedeniyle bekliyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı kapalı değil. Gemiler, sizin başlattığınız keyfi savaş nedeniyle sigorta şirketlerinin duyduğu endişe yüzünden tereddüt ediyor, İran yüzünden değil. Hiçbir sigorta şirketi ve hiçbir İranlı daha fazla tehditle etkilenmeyecek. Saygı göstermeyi deneyin. Seyrüsefer özgürlüğü, ticaret özgürlüğü olmadan var olamaz. Her ikisine de saygı gösterin, aksi halde hiçbirini beklemeyin" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı