İran'dan Fransa, İngiltere ve ABD'ye Uyarı: İsrail'e Destek Verenler Hedef Olacak

İranlı bir askeri yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını engellemeye destek vermemeleri yönünde Fransa, İngiltere ve ABD'yi uyardı.

İran'ın yarı resmi Mehr haber ajansında yer alan habere göre üst düzey bir İranlı askeri yetkili, ülkesinin İsrail'e yönelik askeri operasyonlarını genişletme ihtimaline karşı Fransa, İngiltere ve ABD'yi uyardıklarını açıkladı. Yetkili, İsrail'e destek veren ülkelerin de bu süreçte hedef alınabileceği uyarısında bulunarak, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını engellemeye katılan her ülke, İran tarafından hedef alınacaktır. Bu ülkeler, bölgedeki tüm askeri üsleriyle birlikte, Basra Körfezi ve Kızıldeniz'deki gemi ve deniz araçlarının hedef alınması tehdidiyle karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN