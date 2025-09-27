İran'dan Bölgesel Birlik Çağrısı: İsrail'e Karşı İş Birliği Gerekli

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve İran Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Laricani, İsrail'in yayılmacı ve radikal politikalarına karşı bölge ülkelerinin iş birliği yapması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer geçmişte farklılıklar olmuşsa, bugün bunlar bir kenara bırakılmalı ve iş birliği esas alınmalıdır. Lübnan halkının huzuruna katkı sağlayan her siyasi girişim değerlidir" dedi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve İran Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Laricani, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölüm yıldönümü kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geldi. Laricani, burada düzenlediği basın toplantısında bölgesel birlik çağrısı yaptı. Laricani, Hizbullah'ın İsrail karşısında Lübnan halkını koruyan bir savunma hattı olduğunu belirterek, "Hizbullah'ın gücü, İsrail'in saldırılarında kayıplar verse bile kısa sürede toparlanabilmesinden anlaşılmaktadır. Eğer güçlü olmasaydı, bu saldırıları durduramazdı" dedi.

"Bugün iş birliği günüdür"

Laricani, İsrail'in yayılmacı ve radikal politikalarına karşı bölge ülkelerinin iş birliği yapması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer geçmişte farklılıklar olmuşsa, bugün bunlar bir kenara bırakılmalı ve iş birliği esas alınmalıdır. Bugün, birlik olma günüdür. Her siyasi girişim, Lübnan halkının huzuruna katkı sağlıyorsa değerlidir. Hizbullah, Lübnan halkının huzur ve refahı için var" ifadelerini kullandı.

"Hizbullah Lübnan için büyük bir hazine"

Hizbullah'ı "Lübnan halkı için büyük bir hazine" olarak nitelendiren Laricani, ülkenin küçük olmasına rağmen güçlü bir direniş kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti. ABD'nin Lübnan halkını birbirine düşürmek istediğini söyleyen Laricani, "Bu yöntem sonuç vermez. Bizim yolumuz birliktir. Lübnan halkı olgun ve bağımsızdır, vasiye ihtiyaçları yoktur. ABD'lilerin kendilerini vesayet makamı görmesi kabul edilemez" dedi.

"Farklılıklar bölünmeye yol açmamalı"

Suudi Arabistan ile Hizbullah arasındaki ilişkilere de değinen Laricani, "Suudi Arabistan bir devlettir, Hizbullah ise bir harekettir. Aralarındaki farklılıklar bölünmeye yol açmamalı" dedi.

ABD'nin iddialarına yanıt

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Hizbullah'ın ayda 60 milyon dolar yardım aldığı iddiasına değinen Laricani, "Bu sözün öfkeyle söylenmiş olduğunu düşünüyorum. Hizbullah kendi gücüyle ayakta duruyor, dışarıdan bir yardıma veya silaha ihtiyacı yok" şeklinde konuştu.

"İsrail saldırırsa sert karşılık görür"

İsrail'in İran'a yönelik askeri tehditlerine her zaman hazırlıklı olduklarını belirten Laricani, "Ancak İsrail'in bu kadar akılsızca davranacağını sanmıyorum. Eğer böyle bir şey yaparlarsa sert bir yanıt alırlar" ifadelerini kullandı.

Nasrallah yeraltındaki karargahta öldürülmüştü

Hizbullah'ın eski lideri 64 yaşındaki Hasan Nasrallah, 27 Eylül 2024'te İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiyeh bölgesinde Hizbullah'a ait bir binanın altındaki ana karargaha düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Nasrallah'ın, İsrail'in Hizbullah'la geniş çaplı bir savaşa girmeyeceğinden emin olduğu, danışmanlarının güvenlik uyarılarını dikkate almadığı ve saldırı günü yeraltındaki sığınaktan başka bir noktaya geçmesi yönündeki çağrılara direndiği ileri sürülmüştü.

ABD'li Senatör Mark Kelly söz konusu saldırıda ABD yapımı 900 kilo ağırlığında Mark 84 tipi bir bomba kullanıldığını açıklamıştı.

"Lübnan'da Nasrallah için törenler düzenlenecek"

Nasrallah'ın ölümünün yıl dönümünde, Lübnan'da geniş katılımlı törenler düzenlenmesi bekleniyor. - TAHRAN