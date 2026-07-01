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Arakçi: "ABD Başkanı, Tel Aviv'deki 'evcil hayvanlarını' susturmaya karar verdi"

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı'nın Tel Aviv'deki 'evcil hayvanlarını' susturmaya karar verdiğini belirterek, İran'a yönelik tehditlere güçlü yanıt verileceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi " Abd Başkanı, Tel Aviv'deki 'evcil hayvanlarını' susturmaya karar verdi. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara ders verecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklada, İran halkına veya liderlerine yönelik herhangi bir tehdide anında ve güçlü bir yanıt vereceğini söyledi. İslamabad Mutabakat Zaptı'nın şartlarının son derece açık ve herkesin görebileceği şekilde kamuoyuna duyurulduğunu kaydeden Arakçi, "ABD Başkanı, Tel Aviv'deki 'evcil hayvanlarını' susturmaya karar verdi. Eğer efendilerini görmezden gelirlerse, İran onlara ders verecektir" açıklamasında bulundu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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