İran'dan Trump'a gözdağı: "Sürprizlerimizi beklesin"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok 'sürpriz' açıkladı, artık bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Ali Abdullahi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ile DMO'ya bağlı Besic Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından ABD'ye sert tepki gösterdi. ABD'nin İran karşısında başarısız olduğunu vurgulayan Abdullahi, "Bu, dünyanın süper gücü olan ABD'nin, ilahi irade karşısında dirençli bir halkın ve güçlü silahlı kuvvetlerin karşısında diz çöktüğünü ilk kez itiraf etmesidir" dedi.

"Bizim sürprizlerimizi beklesin"

ABD Başkanı Donald Trump'a da seslenen Abdullahi, "Düşman, kendi oluşturduğu bataklıktan çıkmak, itibar kaybını azaltmak ve sahte gücünü korumak için her türlü suça başvuruyor. Trump, şimdiye kadar kendi ifadesiyle birçok 'sürpriz' açıkladı, artık bundan sonra bizim sürprizlerimizi beklesin" ifadelerini kullandı.

"Karşılık daha yıkıcı olacak"

Abdullahi, "Silahlı kuvvetlerimizin vereceği karşılık, düşmanın eylem ve hesaplarının ötesinde daha yıkıcı olacak ve bu süreç düşman teslim olana kadar devam edecektir. Bugün inisiyatif, ABD'nin sözde süper güç olduğunu sahada meydan okuyarak gözler önüne seren halk ve askerlerin elindedir" dedi.

Bölge ülkelerine çağrı

Bölge ülkelerine de çağrıda bulunan Abdullahi, "Bugün sahada galip olan, ABD'nin Orta Doğu'daki 50 yılı aşkın süredir yaptığı büyük yatırımı yok eden taraftır. Bölge ülkeleri, güçlü bir Müslüman komşu olarak İran'a güvenmeli ve güvenliklerini küresel güçlere bağlamamalıdır. İlahi lütufla, düşmanlarınızı sonsuza dek pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı