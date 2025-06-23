İran'dan ABD'ye Sert Uyarı: Artık Her Türlü Eyleme Hazırız

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD'ye uyarıda bulunarak, "Bu saldırı, silahlı kuvvetlerimizin ABD'nin çıkarlarına ve ordusuna karşı her türlü eylemi gerçekleştirmesinin önünü açmıştır. Artık bu konuda tamamen serbestiz ve asla geri adım atılmayacaktır" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sert ifadelerle kınadı. Musevi, yayımladığı mesajda, "ABD, vahşi ve saldırgan Siyonist rejime verdiği desteği sürdürerek İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etti ve kutsal topraklarımıza saldırarak doğrudan savaşa girdi" dedi.

ABD'ye yönelik net bir uyarıda bulunan Musevi, "Artık sadece gayrimeşru ve saldırgan evladını cezalandırmakla yetinmeyeceğiz. Bu saldırı, silahlı kuvvetlerimizin ABD'nin çıkarlarına ve ordusuna karşı her türlü eylemi gerçekleştirmesinin önünü açmıştır. Artık bu konuda tamamen serbestiz ve asla geri adım atılmayacaktır" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN