İran'dan ABD'ye Sert Uyarı: Artık Her Türlü Eyleme Hazırız

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD'nin saldırıları sonrası İran'ın silahlı kuvvetlerinin eylemlerine hazır olduğunu belirtti. Musevi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınayarak, egemenliğin ihlal edildiğini vurguladı.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD'ye uyarıda bulunarak, "Bu saldırı, silahlı kuvvetlerimizin ABD'nin çıkarlarına ve ordusuna karşı her türlü eylemi gerçekleştirmesinin önünü açmıştır. Artık bu konuda tamamen serbestiz ve asla geri adım atılmayacaktır" dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını sert ifadelerle kınadı. Musevi, yayımladığı mesajda, "ABD, vahşi ve saldırgan Siyonist rejime verdiği desteği sürdürerek İran'ın egemenliğini açıkça ihlal etti ve kutsal topraklarımıza saldırarak doğrudan savaşa girdi" dedi.

ABD'ye yönelik net bir uyarıda bulunan Musevi, "Artık sadece gayrimeşru ve saldırgan evladını cezalandırmakla yetinmeyeceğiz. Bu saldırı, silahlı kuvvetlerimizin ABD'nin çıkarlarına ve ordusuna karşı her türlü eylemi gerçekleştirmesinin önünü açmıştır. Artık bu konuda tamamen serbestiz ve asla geri adım atılmayacaktır" ifadelerine yer verdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu

Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.