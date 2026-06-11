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İran Dışişleri: "ABD'nin gerçekleştirdiği son saldırılar, ateşkesi anlamsız hale getirdi"

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarını 'yasa dışı ve suç teşkil eden' olarak nitelendirerek, bu saldırıların 8 Nisan'da varılan ateşkesi fiilen anlamsız hale getirdiğini açıkladı. Ayrıca bölge ülkelerine, topraklarını ABD'ye kullandırmamaları konusunda uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin düzenlediği son "yasa dışı ve suç teşkil eden saldırıların" ateşkesi anlamsız hale getirdiği ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığından ABD'nin son saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin terörist rejiminin dün gece İran'a düzenlediği büyük saldırıyı şiddetle kınamakta ve bunun yol açacağı çok tehlikeli sonuçların sorumluluğunun ABD yönetimine ait olacağını vurgulamaktadır. ABD'nin son saatlerde gerçekleştirdiği yasa dışı ve suç teşkil eden saldırılar, yalnızca Birleşmiş Milletler Şartı'nın ve devletlerin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygıya ilişkin uluslararası hukukun temel kurallarının ağır bir ihlali olmakla kalmamış, aynı zamanda 8 Nisan'da varılan ateşkesi de fiilen anlamsız hale getirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

ABD üslerinin bulunduğu bölge ülkelerine uyarı

ABD ordusunun bölgedeki bazı ülkelerin topraklarını ve tesislerini İran'a karşı saldırıda kullanmaya devam etmesinin, söz konusu ülkelerin saldırganların safında yer aldığını gösterdiği belirtilen açıklamada, "İran, bölgedeki tüm ülkelerin ABD terörist ordusunun topraklarını, tesislerini ve kaynaklarını İran'a karşı saldırganlık suçunu işlemek için kullanmasını engelleme konusundaki yasal ve ahlaki yükümlülüklerini şiddetle hatırlatırken, ABD ve suç ortaklarının askeri saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını kullanma doğrultusunda İran'a yönelik saldırıların kaynağını etkisiz hale getirme kararlılığını vurgulamaktadır" denildi.

Açıklamada, "ABD ve Siyonist rejimin zorbalığı karşısındaki sessizlik ve eylemsizlik, dünyayı kaosa ve güvensizliğe daha da sürükleyecektir" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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