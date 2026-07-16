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İran Silahlı Kuvvetleri: "ABD saldırılarına devam ederse savaş yeni bölgelere yayılacak"

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İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin saldırılarına devam etmesi halinde çatışmaların yeni alanlara yayılacağı uyarısında bulundu. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için 14 maddelik mutabakata uyulması gerektiğini vurguladı.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin saldırılarına devam etmesi halinde saldırıların "yeni bölgelere yayılacağı" uyarısında bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin son saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekreminiya, sonuna kadar direneceklerini ve bölgedeki ABD müdahalelerini etkisiz hale getireceklerini söyledi. Ekreminiya, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının tek yolunun, ABD'nin iki tarafın Haziran ayında imzaladığı 14 maddelik mutabakat zaptına uyması ve boğazdaki gemi trafiğiyle ilgili İran'ın düzenlemelerini uygulaması olduğunu vurguladı. Ekreminiya, "ABD'nin saldırganlığı devam ederse savaş yeni alanlara yayılacak. Silahlı kuvvetlerimizin yeteneklerinin önemli bir kısmı henüz sergilenmedi. İran'a karşı herhangi bir düşmanca eylemin devam etmesi durumunda İran'ın cevabı şartlara uygun olacak ve düşmanın beklentilerini aşarak yeni çatışma alanları açacaktır" ifadelerini kullandı.

" İran'ın komşu ülkeleriyle çatışma niyeti yoktur"

Ekreminiya ayrıca ABD varlıklarının bulunduğu Körfez ülkelerine düzenlenen saldırıları işaret ederek, " İran'ın komşu ülkeleriyle veya bölgedeki İslam ülkeleriyle çatışma niyeti yoktur. İran, bölgesel devletlerle iş birliğini genişletmeyi ve kardeşçe ilişkileri geliştirmeyi sürekli olarak vurgulamıştır. Silahlı kuvvetler, İran milletinin güvenliğinin, çıkarlarının ve onurunun korunmasını en öncelikli görevi olarak görmektedir ve bu sorumluluğu yerine getirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır. Bölge dışındaki ülkeler İran ile karşılıklı saygı temelinde ilişki kurmalıdır. İran Silahlı Kuvvetleri, ülkenin güvenliğini ve ulusal çıkarlarını korumaya tamamen hazırdır" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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