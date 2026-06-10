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İran Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin saldırıları BM Şartı'nın açık bir ihlali"

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gece saldırılarını BM Şartı ihlali olarak nitelendirip, İran ordusunun bölgedeki ABD üslerini ve varlıklarını vurduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gece saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıların BM Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu belirterek İran ordusuna misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini ve varlıklarını vurduğunu açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile ABD'in Hürmüz Boğazı yakınlarında bir helikopterinin düşmesini bahane ederek İran'ın güneyindeki noktalara vahşi saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada saldırıların, uluslararası ilişkilerde güç kullanımının temel yasağını içeren Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2(4) maddesinin açık ihlali olduğu ve bu eylemin ABD yönetiminin suçlu ve savaş kışkırtıcı doğasının bir başka göstergesi olduğu kaydedildi. ABD saldırganlığına ve İran'ın ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açıkça ihlaline yanıt olarak İran Silahlı Kuvvetleri'nin savunma hakkını kullanarak saldırıların kaynağı olan bölgedeki ABD üslerine ve varlıklarına saldırdığı aktarıldı. Dışişleri Bakanlığı, Basra Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkeler olmak üzere tüm bölge ülkelerine seslenerek ABD ordusunun ve İsrail'in, bölge ülke topraklarını, tesislerini veya lojistik altyapısını İran'a karşı saldırgan operasyonlar planlamak, organize etmek, yürütmek veya desteklemek için kullanmasını engelleme konusunda uyaran İran, bakanlık açıklamasında saldırıların kaynağını ve İran'a karşı operasyonları desteklemek için kullanılan üsleri ve lojistik tesisleri hedef alarak meşru müdafaa hakkı kullanmaktan çekinmeyeceği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Birleşmiş Milletler'in ve özellikle BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreter'in uluslararası barış ve güvenliği koruma ve saldırgan tarafları sorumlu tutma sorumluluğunu yineledi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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