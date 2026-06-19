CNN: "İran, ABD ile görüşme öncesinde Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvence istiyor"

ABD'li yayın kuruluşu CNN International, İran'ın ABD ile görüşmelere başlamadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvence istediğini aktardı.

ABD'li CNN International yayın kuruluşuna konuşan bir diplomata göre İran, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ABD ile başlayacak müzakereler öncesinde Lübnan'a saldırıların sona ereceğine dair taahhüt istedi. Diplomat, "İranlılar, imzalanan mutabakat zaptında belirtildiği gibi Lübnan'daki düşmanlıkların sona ereceğine dair güvenceler istedi. Arabulucular şu anda sorunu çözmek için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. Diplomat, bugün İsviçre'de yapılması planlanan görüşmelerin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından ertelendiğini belirtti.

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptı, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki çatışmalara son verilmesini ve tarafların Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı göstermesini içeriyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı