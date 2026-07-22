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Arakçi: "İran'a yönelik her türlü saldırganlığa güçlü ve kararlı bir karşılık verilecek"

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin tehditlerine karşı İran'ın her türlü saldırganlığa güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini, saldırganlığa katkı sağlayanların da meşru hedef sayılacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Altyapımız da dahil olmak üzere İran'a yönelik her türlü saldırganlığa güçlü ve kararlı bir karşılık verilecektir. Söz konusu saldırganlığa katkı sağlayanlar da meşru hedef olarak değerlendirilecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin Tahran yönetiminin tutumunu açıkladı. Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma doktrinimiz açık: Göze göz. Altyapımız da dahil olmak üzere İran'a yönelik her türlü saldırganlığa güçlü ve kararlı bir karşılık verilecektir. Söz konusu saldırganlığa, desteğin niteliği ne olursa olsun katkı sağlayanlar da meşru hedef olarak değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Arakçi'nin açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırı gerçekleştirmesi halinde İran altyapısına karşı yeni saldırılar düzenleneceği yönündeki tehditlerinin ardından geldi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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