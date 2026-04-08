İran: "(Beyaz Saray'ın Lübnan açıklaması) Bu, ABD'nin verdiği sözden dönmesinin başka bir örneği değilse nedir?"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Beyaz Saray'ın Lübnan'daki ateşkesle ilgili açıklamalarını eleştirerek, ABD'nin verdiği sözden döndüğünü belirtti. İran yönetimi, Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulmaması durumunda ateşkes sürecinden çekilebileceklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Beyaz Saray'dan yapılan ve Lübnan'ın taraflar arasında varılan ateşkes kararına dahil olmadığına ilişkin açıklamayı, "Bu, ABD'nin verdiği sözden dönmesinin başka bir örneği değilse nedir?" ifadeleriyle eleştirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve ABD'nin bu konudaki tutumu Tahran yönetiminin tepkisini çekmeye devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in düzenlediği basın toplantısına ilişkin bir görüntü paylaştı. Bekayi, Leavitt'in görüntülerde yer alan ve İran-ABD arasında varılan ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığına yönelik ifadelerini eleştirdi. Bekayi, "Bu, ABD'nin verdiği sözden dönmesinin başka bir örneği değilse nedir?" ifadelerini kullandı.

Bekayi aynı paylaşımda ayrıca Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in taraflar arasında varılan ateşkesi duyurduğu açıklamasını da paylaştı. Şerif'in açıklamasında, tarafların Lübnan dahil olmak üzere derhal her bölgede ateşkes konusunda mutabık kaldığı ifadeleri vurgulandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de daha önce yaptıkları açıklamalarda Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulunmuştu. İran basını, Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulmaması durumunda Tahran yönetiminin ateşkes sürecinden çekilebileceğini yazmıştı. - TAHRAN

