İran'dan ABD'nin Nükleer Tesislere Saldırısına Yanıt

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "İran birkaç gecedir Fordo'ya yapılacak saldırıyı bekliyordu. Tesis uzun zaman önce boşaltılmıştı ve saldırıda geri dönülmez bir zarar görmedi" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD'nin İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Muhammedi, "İran açısından pek olağanüstü bir durum yaşanmadı. İran birkaç gecedir Fordo'ya yapılacak saldırıyı bekliyordu. Tesis uzun zaman önce boşaltılmıştı ve saldırıda geri dönülmez bir zarar görmedi. Kesin olan iki şey var. Birincisi, bilgi bombalanamaz. İkincisi, bu sefer kumarbaz kaybedecek" dedi.

Üç nükleer tesise saldırı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'daki üç nükleer tesis Fordo, Natanz ve İsfahan'a yönelik son derece başarılı bir saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. Trump, "Tüm uçaklarımız artık İran hava sahasının dışında. Ana hedef olan Fordo tesisine tam kapasiteyle bomba bırakıldı. Tüm uçaklarımız güvenli şekilde üslerine dönüyor" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN