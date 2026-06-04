İran: "(ABD ile barışa yönelik) Mutabakat zaptı taslağında açıklığa kavuşturulması gereken belirsizlikler var"

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD- İran arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik mutabakat zaptı taslağında hala açıklığa kavuşturulması gereken belirsizlikler bulunduğunu söyledi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik üzerinde çalışılan mutabakat zaptına ilişkin açıklamalarda bulundu. Rızai, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının mevcut taslağında hala açıklığa kavuşturulması gereken belirsizlikler bulunduğunu söyledi.

Rızai ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ı kendi şartlarını kabul etmeye zorlamak istediğini ve Tahran'ın taleplerini belirsiz bırakmaya çalıştığını öne sürdü. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı