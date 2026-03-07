İran Uzmanlar Meclisi üyesi Muzaferri: "Yeni dini liderin seçimi için 24 saat içinde toplanabiliriz"

İran'da Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni İran dini liderinin seçilmesi sürecine ilişkin yaptığı, "Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz" dedi.

İran'da Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Muzaferri, yeni dini İran dini liderinin seçilmesine ilişkin sürece yönelik açıklamada bulundu. Uzmanlar Meclisi'nin genel oturumunun henüz yapılmadığını ve herhangi bir seçim gerçekleşmediğini belirten Muzaferri, kamuoyundan bu süreçte söylenti ve tahminlerden kaçınılmasını istedi. Muzaferri, "Uzmanlar Meclisi'nin yeni dini liderin seçimi için önümüzdeki 24 saat içinde toplanmasını umuyoruz" dedi.

İran'da dini lider, ülkenin en üst siyasi ve dini otoritesi olarak kabul ediliyor. Dini lider, İran Anayasası'na göre Uzmanlar Meclisi tarafından seçiliyor. 88 dini yetkiliden oluşan Uzmanlar Meclisi üyeleri ise halk tarafından yapılan seçimlerle belirleniyor.

Uzmanlar Meclisi'nin temel görevleri arasında dini liderin seçilmesinin bulunduğu ve meclisin gerekli görülmesi halinde dini lideri görevden alabilme yetkisine sahip olduğu biliniyor. Dini liderin hayatını kaybetmesi veya görevini sürdürememesi gibi durumlarda Uzmanlar Meclisi toplanarak yeni lideri belirliyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı