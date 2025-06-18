İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ulusal Birlik ile Krizler Aşılabilir

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, mevcut koşullarda ulusal birliğin ve halkın katılımının korunmasının önemini vurgulayarak, "İnancım odur ki, ulusal birlik ve beraberlikle her türlü krizin üstesinden gelebiliriz" dedi.

İran'da kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın başkanlığında düzenlendi. Kabine toplantısında konuşan Pezeşkiyan, mevcut koşullarda ulusal birliğin ve halkın katılımının korunmasının gerekliliğine dikkat çekerek, "Eğer halk bizimle birlikte olursa, hiçbir sorun ülkeyi tehlikeye atamaz. Bu nedenle tüm adımlar ulusal birliği güçlendirme yönünde olmalıdır. İnancım odur ki, ulusal birlik ve beraberlikle her türlü krizin üstesinden gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, yetkililerin halkla dayanışma içinde olması gerektiğini hatırlatarak, "Yetkililer, ilgili kurumlar ve destekleyici kuruluşlar, herhangi bir vatandaşımızın sorun yaşaması veya bir olayla karşılaşması durumunda hızla müdahale etmeli ve tüm ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Halkın, yetkililerin yanlarında olduğunu ve vatandaşlar için uygun koşulları sağlamaya çalıştığını bilmesi önemlidir" diye konuştu.

Son dönemde İsrail'in saldırıları karşısında çeşitli ülkelerin, özellikle komşu ülkelerin gösterdiği dayanışma ve yardım teklifleri için teşekkür eden Pezeşkiyan, "Bakanlar, diğer ülkelerle, özellikle komşu ülkelerle ilişkileri ve iletişimi sürdürmelidir" dedi.

Pezeşkiyan, yetki devri konusuna da değinerek, "Bakanlar, gerekli yetkileri yöneticilere ve yardımcılarına devretsin ki, her kurum gerektiğinde kendi kararlarını alabilsin" açıklamasını yaptı.

Konuşmasının sonunda tüm yetkililerden güvenlik ile koruma kurallarına titizlikle uymalarını ve ilgili mercilerin talimatlarına göre hareket etmelerini isteyen Pezeşkiyan, "Kimsenin zarar görmemesi için bu kurallara dikkat edilmeli" uyarısında bulundu.