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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi ziyaret kapsamında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İslamabad'da bir araya geldi. Görüşmede bölgesel barış ve arabuluculuk çabaları ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi ziyaret kapsamında geldiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan'da temaslarına devam ediyor. Pezeşkiyan, resmi ziyaret kapsamında geldiği başkent İslamabad'daki Başbakanlık Konutu'nda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Şerif, Pezeşkiyan'ı resmi törenle karşıladı.

Şerif, Pezeşkiyan'ın Pakistan'a gelmesinin "büyük mutluluk ve memnuniyet kaynağı" olduğunu ifade etti. Şerif ayrıca, Pezeşkiyan'dan İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'e selamlarını iletmesini isteyerek, Hamaney'den övgüyle bahsetti.

Şerif, savaş sırasında hayatını kaybeden İranlı siviller için taziyelerini sundu. Pezeşkiyan'ın "sakin, ileri görüşlü ve sağ duyulu liderliği" sayesinde bugün daha parlak bir geleceğe bakabildiklerini belirten Şerif, İran yönetiminin Pakistan'ın dürüst ve samimi arabuluculuk çabalarına duyduğu güven için teşekkür etti.

Pakistan'ın İran'ı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını vurgulayan Şerif, Pakistan'ın bölgede kalıcı barış sağlanana kadar arabuluculuk rolünü sürdürmeye devam edeceğini belirterek, barışın "onur ve haysiyet temelinde" kurulması gerektiğini söyledi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'in arabuluculuk çabalarındaki rolüne değinen Şerif, mutabakatın imzalanmasında "olağanüstü katkı" sunduğunu ifade etti. Şerif, Munir'in savaşın sona erdirilmesi amacıyla gece gündüz çalıştığını belirterek, "Ne pahasına olursa olsun bu savaşı durdurmak için insani olarak mümkün olan her şeyi yapma hedefiyle yorulmadan çalıştı" dedi.

Pezeşkiyan, Munir ile de bir araya geldi

Pezeşkiyan, Şerif ile görüşme öncesi Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel gelişmeler ve barış girişimleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Munir, bölgedeki barış ve istikrara yönelik Pakistan'ın sarsılmaz taahhüdünü yineledi. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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