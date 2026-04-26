İran'dan ABD'ye: Baskıyla müzakere kabul etmeyiz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde ABD'nin bölgeye askeri güç sevkiyatını eleştirerek, "Askeri varlığın artırılması ve düşmanca eylemler yalnızca koşulların daha da karmaşık hale gelmesine yol açar ve diyalog ortamını sekteye uğratır. İran, baskı, tehdit ve abluka altında dayatılan bir müzakereyi kabul etmeyecektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, ABD ile ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ele alındı. Pezeşkiyan taraflar arasında etkili bir diyalog için ortak bir anlayış ve söylem geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "Ortak bir bakış açısına ulaşılması ve etkili diyalog için gerekli zeminin oluşturulması, mevcut sorunların çözümünde ilerleme sağlanmasının ön koşuludur. Aksi takdirde ABD düşmanca adımlarını ve operasyonel baskılarını durdurmadığı sürece, güvenin yeniden tesis edilmesi ve diyalog sürecinde ilerleme sağlanması zor olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Deniz ablukası güveni zedeliyor"

ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukasına değinen Pezeşkiyan, bu adımın güven inşa sürecini sekteye uğrattığını belirterek, "Bir yandan müzakere mesajları verilirken, diğer yandan deniz ablukası ve baskıların sürdürülmesi karşılıklı güven ortamını zedelemektedir. ABD'nin bu yaklaşımı, siyasi çözüm arzusuna ilişkin beyanlarıyla örtüşmezken, söz konusu çelişki İran halkı ve yetkililer nezdinde güvensizliği artırmaktadır. Eğer mevcut süreç önceki örneklerde olduğu gibi yeni bir saldırının zemini değilse ve gerçekten diplomasi iradesi varsa, eş zamanlı olarak baskı, abluka ve düşmanca adımların sürdürülmesi nasıl açıklanabilir?" dedi.

"Müzakere için güven ve karşılıklı saygı şart"

Pezeşkiyan, "İran, müzakere sürecinin ancak karşı tarafın tehdit, baskı ve dayatma politikaları yerine güven artırıcı ve karşılıklı saygıya dayalı bir yaklaşım benimsemesi halinde somut sonuçlar doğurabileceğini değerlendirmektedir. İran, uluslararası hukukun yerleşik ilkeleri ve küresel düzenlemeler çerçevesinde yalnızca halkının meşru haklarının teminini savunduğunu, bu çerçevenin ötesinde herhangi bir talepte bulunmadığını vurgulamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Askeri yığınak çözümle çelişiyor"

Düşmanca süreçlerin durdurulması ve müzakereler sırasında ihlal yaşanmayacağına dair güvence verilmesinin önemine işaret eden Pezeşkiyan, ABD'nin bölgeye ilave askeri güç sevk etmesini de eleştirdi. Pezeşkiyan, "Eğer sorunun çözümüne yönelik gerçek bir irade varsa, askeri varlığın artırılması ve düşmanca eylemler yalnızca koşulların daha da karmaşık hale gelmesine yol açar ve diyalog ortamını sekteye uğratır. Sorunların çözümü için uygun zemin oluşturulacaksa, öncelikle deniz ablukası gibi operasyonel engeller kaldırılmalıdır. İran, uluslararası hukuk çerçevesinde yalnızca meşru haklarını talep etmektedir. Baskı, tehdit ve abluka altında dayatılan bir müzakereyi kabul etmeyecektir" dedi.

İslam ülkelerine diplomasi çağrısı

İran'ın karşılıklı saygıya dayalı her türlü adil ve makul çözüm yoluna açık olduğunu belirten Pezeşkiyan, Pakistan başta olmak üzere İslam ülkelerinden, ABD'yi baskı ve tehditten uzak, sorumlu bir diyalog sürecine yönlendirmek için diplomatik kapasitelerini kullanmalarını istedi. Pezeşkiyan ayrıca, Şerif'in Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ile yürüttüğü temaslara teşekkür ederek, bu çabaların ateşkesin korunmasına ve gerilimin azaltılmasına katkı sağlamasını temenni etti.

Pakistan'dan arabuluculuk ve destek vurgusu

Pakistan Başbakanı Şerif ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin İslamabad ziyaretine değinerek, "Tahran'ın mesajları dikkatle alındı, dinlendi ve detayları üzerine kapsamlı görüşmeler yapıldı" dedi.

Pakistan'ın İran'ın onur ve egemenliğini zedeleyecek herhangi bir düzenlemeyi kabul etmeyeceğini belirten Şerif, bölgeye istikrar getirecek bir siyasi çözüm bulunmasının önemine işaret etti. Mevcut sürecin kritik bir aşamada olduğunu vurgulayan Şerif, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, barışın kalıcı hale getirilmesi çağrısında bulundu.

"Savaş değil, tek seçenek barış"

Şerif, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye ile yürütülen temaslara değinerek, "Bu ülkelerin liderleri de devam eden barış çabalarını desteklediklerini ifade etti. Diplomatik eşgüdüm sayesinde savaşın sona erdirilmesine yönelik bir çözüm bulunmasını umut ediyoruz; çünkü mevcut koşullarda savaş artık bir seçenek değildir, tek güvenilir seçenek barıştır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

