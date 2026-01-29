Pezeşkiyan: 'ABD gerçekten müzakere arayışındaysa, kışkırtıcı adımlardan vazgeçmeli'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, "Eğer ABD tarafı gerçekten müzakere ve gerçek diplomasi arayışındaysa, kışkırtıcı ve gerilimi artırıcı adımlardan vazgeçmeli ve diyaloğa bağlılığını fiilen ortaya koymalıdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Orta Doğu bölgesinde ABD ile yükselen gerginliğe ve yaşanan son gelişmelere ilişkin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Thani ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde Katar ve Pakistan'ın İran'a yönelik destekleri için teşekkürlerini ileten Pezeşkiyan, İslam ülkeleri arasındaki birlik, dayanışma ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi temennisinde bulundu. İran'ın uluslararası hukuka dayalı, eşitlik ilkesini esas alan ve tehditten uzak onurlu diplomasi yaklaşımını benimsediğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Eğer ABD tarafı gerçekten müzakere ve gerçek diplomasi arayışındaysa, bu tür kışkırtıcı ve gerilimi artırıcı adımlardan vazgeçmeli ve diyaloğa bağlılığını fiilen ortaya koymalıdır" dedi.

"Saldırıya maruz kalmamıza izin vermeyecek, ülkemizi kararlılıkla savunacağız"

İran'ın hiçbir zaman savaş başlatmadığını ve çatışmadan yana olmadığını belirten Pezeşkiyan, "Savaş ve çatışmanın hiçbir tarafın yararına olmadığına inanıyoruz ve etkileşim ile diplomasi yolunu benimsiyoruz. Ancak geçmişte olduğu gibi müzakereler sırasında tehdit ya da saldırıya maruz kalmamıza izin vermeyecek, ülkemizi ve milletimizi kararlılıkla savunacağız" ifadelerini kullandı.

"Gerilim bölgeyi istikrarsızlığa sürükler"

Al Thani ve Şerif ise görüşmelerde, savaş, yaptırım ya da siyasi müdahale dahil olmak üzere İran'ın güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü hedef alan her türlü teşebbüsü reddettiklerini belirterek bu konudaki ilkesel tutumlarını, Tahran yönetimi ve İran halkıyla dayanışmalarını dile getirdi. Her iki lider ayrıca, diyalog ve etkileşimin sürdürülmesi ve sorunların siyasi-diplomatik yöntemlerle çözülmesi için diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğine dikkat çekti. Her türlü gerilim ve çatışmanın bölgeyi geniş çaplı bir şiddet ve istikrarsızlık sürecine sürükleyebileceğini vurgulayan liderler, bunun tüm bölge ülkeleri açısından ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. - TAHRAN