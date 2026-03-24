Pezeşkiyan: "Dünyanın özgür halklarının kalpleri siyonistlerle birlikte değil"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, uluslararası kamuoyunda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin tepkilerin giderek arttığını vurgulayan bir açıklama yaptı. Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünlerde dünyadaki birçok ülkeden halkların uyanışına tanıklık ediyoruz. Türkiye, Pakistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap ülkelerinin halkları ABD ile İsrail'e ve işledikleri suçlara yönelik tepkilerini güçlü şekilde dile getiriyor. Dünyanın özgür halklarının kalpleri siyonistlerle birlikte değildir. Bölgede istikrar yalnızca ülkelerin iş birliği ve karşılıklı saygısıyla mümkün olabilir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı