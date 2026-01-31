İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: '(İran'daki protestolar) Trump, huzursuzluk çıkarmak istedi'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD, İsrail ve Avrupalı ülkeleri İran'daki protestoları istismar etmek ve halk arasında kargaşa ile çatışma çıkarmakla suçlayarak, "Halkı sokaklara çıkardılar ve kendi ifadelerine göre, bu ülkeyi parçalamak, halk arasında çatışma ve nefret tohumları ekmek istediler. Trump, İran'da huzursuzluk çıkarmak istedi. İçeriden ve dışarıdan İran halkının üzerine pusuda bekleyen herkese karşı bir engel olacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Ruhullah Humeyni'nin anıt mezarını ziyareti sırasında ülke gündemine ve ABD ile batılı ülkeler arasında yaşanan gerginliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Avrupa ülkelerinin liderlerini İran'daki protestolar sırasında tansiyonu artırmak ve halkı tahrik etmekle suçladı. Pezeşkiyan, "Barışçıl protestoları istismar ederek halk arasında kargaşa ve çatışma çıkmasına neden olmak isteyenler var. Halkı sokaklara çıkardılar ve kendi ifadelerine göre, bu ülkeyi parçalamak, halk arasında çatışma ve nefret tohumları ekmek istediler. Trump, İran'da huzursuzluk çıkarmak istedi" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, söz konusu olayların sosyal bir protestodan ibaret olmadığını vurgularken, ABD, İsrail ve Avrupalı ülkelerden liderlerin provokasyon girişimleri doğrultusunda masum kişileri İran'daki harekete dahil edecek şekilde kaynak sağladığını söyledi.

"Adalet hedefimizdir"

İran Cumhurbaşkanı ayrıca, Tahran yönetiminin anlayışına ilişkin açıklamalarda bulunarak, yetkilileri protestoları birer provokasyon eylemine dönüştürmeye çalışan kişilerin çabalarını boşa çıkartmak üzere temkinli davranmaya ve tutumlarını gözden geçirmeye çağırdı. Pezeşkiyan, "Adalet hedefimizdir ve halka kendi egemenliğini vermeli, yönetimde onları söz sahibi yapmalıyız. Barışçıl protestocuları dinlemeliyiz. Halkın karşısına otoriteyle çıkıp emirler vermemeli, insanlara adil davranmalıyız. Adalet ve hakkaniyet temelinde işleyen bir hükümetin, toplumun veya ulusun önüne hiçbir güç geçemez. Adalet yolundan sapmadan, içeriden ve dışarıdan İran halkının üzerine pusuda bekleyen herkese karşı bir engel olacağız" dedi.

Trump: "Anlaşma yapmazsak, ne olacağını göreceğiz"

Pezeşkiyan'ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki siyasi ve askeri gerilimin yüksek olduğu bir sırada geldi. ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı bir açıklamada İran'a doğru "büyük bir filonun yolda olduğunu" yeniden teyit etmiş ve İran'ın anlaşma masasına oturmak istediğini öne sürmüştü. ABD Başkanı, askeri hareketliliğin bir tercih olmadığını ancak gerekli görülmesi halinde kullanılabileceğini vurgulayarak, "Umarım bir anlaşma yaparız. Bu iyi olur. Anlaşma yapmazsak, ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İranlı yetkililer ise herhangi bir ABD saldırısına "hızlı ve kapsamlı" bir yanıt verileceğini belirtmiş, Tahran'ın yönetiminin yalnızca "adil, dengeli ve zorlayıcı olmayan şartlar" altında müzakereye açık olduğunu aktarmıştı. - TAHRAN