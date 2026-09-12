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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BAE Velihat Prensi Al Nahyan ile bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BAE Velihat Prensi Al Nahyan ile bir araya geldi
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’deki 18. BRICS Zirvesi marjında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki 18. BRICS Zirvesi marjında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye geldi. Pezeşkiyan, zirve marjında gerçekleştirdiği temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Halid bin Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel alandaki son gelişmeler ele alındı.

Temaslar, İran ile ABD arasındaki savaşın bölgeye yansımalarının arttığı bir dönemde gerçekleşti. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Tahran'ın Körfez ülkelerindeki ABD askeri varlıklarına yönelik misillemeleri, İran ile ABD müttefiki BAE arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. BAE, söz konusu gelişmelerin ardından İran ile tüm ticari ve finansal faaliyetlerin askıya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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