İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BAE Lideri ile Görüştü: Savaş Çözüm Değil

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, "ABD'ye şu mesajı iletmenizi bekliyoruz. İran, sadece meşru haklarının peşinde ve bunun ötesinde bir talebi yok. Ayrıca nükleer silah peşinde değiliz ve hiçbir zaman da olmadık" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü. Pezeşkiyan görüşmede, İsrail ile sağlanan ateşkesin kalıcı ve sürdürülebilir olmasını umut ettiğini belirterek, "Siyonist rejimin ülkemize yönelik askeri saldırısı sırasında bizi en çok üzen gelişmelerden biri, kardeş ve komşu ülke Katar topraklarında, ABD saldırısına karşılık vermek zorunda kalmamız oldu" dedi.

Pezeşkiyan, düşmanın temel hedeflerinden birinin İslam ülkeleri arasında düşmanlık ve ayrılık oluşturmak olduğunu ifade ederek, " İran, bölge ülkeleriyle kardeşlik ve dostluğa derinden inanmakta, ortak kalkınma ve ilerleme için her türlü çaba ve iş birliğini kararlılıkla sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"Savaş hiçbir zaman hedeflere ulaşmanın doğru yolu değildir"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yaşanan son gelişmeleri müzakerelerden silahlı çatışmalara uzanan süreç bağlamında değerlendirerek, "Savaş hiçbir zaman hedeflere ulaşmanın doğru yolu değildir ve kazananı yoktur. İran, sadece kendini savunmak için askeri çatışmaya girdi. Umarım bir daha savaşmak zorunda kalmayız. Ancak Siyonist rejim ve ABD bilmelidir ki, baskı ve zorbalıkla uluslararası hukuka aykırı hedeflerini İran'a dayatamazlar" diye konuştu.

" İran, sadece meşru haklarının peşinde"

İran'ın sorunları uluslararası çerçevede ve müzakere masasında çözmeye hazır olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, " İran, Gazze ve Lübnan gibi Siyonist rejimin saldırılarına karşılık veremeyecek bir ülke değil. ABD'ye şu mesajı iletmenizi bekliyoruz. İran, sadece meşru haklarının peşinde ve bunun ötesinde bir talebi yok. Ayrıca nükleer silah peşinde değiliz ve hiçbir zaman da olmadık. İran sadece komşuları ve diğer ülkelerle yapıcı ilişkiler kurarak, halkı, bölgeyi ve dünyayı daha iyi bir geleceğe taşımaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bu zor günlerde İran'ın yanındayız"

Al Nahyan ise İran'ın, ABD'nin İsrail saldırısına katılımına verdiği karşılığa değinerek, "İran ve diğer bölge ülkeleri her zaman komşudur. Halklarımız için daha iyi bir gelecek kurma yolunda birlikte düşünmeliyiz. Bu zor günlerde İran'ın yanındayız ve komşu olarak kardeşlerimize yardım etmekten çekinmeyiz" dedi. - TAHRAN