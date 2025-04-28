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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan'a Resmi Ziyarette Bulundu

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan'a Resmi Ziyarette Bulundu
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye resmi temaslarda bulunmak üzere geldi. Pezeşkiyan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşecek.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan'a geldi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda, Azerbaycan Başbakanı Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek. Pezeşkiyan'ın görüşmelerinde Azerbaycan-İran ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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